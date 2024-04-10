Снимки, сделанные в центре Галактики, помогли разгадать сразу несколько загадок черных дыр – понять, за счет чего они «живут» и что находится внутри.

Только 5 лет назад ученым удалось получить снимок черной дыры. Проблема заключалась в том, что скорость поглощения материи черной дырой астрономическая. Даже свет из недр черной дыры не появляется. Однако теперь ученым удалось увидеть, как материя разгоняется и ярко светится под действием силы черной дыры.

Физик Н. Эйсмонт в беседе с «Вечерней Москвой» заверил, что полученные снимки помогут разгадать многие загадки Вселенной. Например, что происходит со звездами и планетами после того, как они исчезают в черной дыре. Ученые также смогут предложить новые версии того, что происходит с материей на горизонте черной дыры – поглощается ли информация навсегда или нет.