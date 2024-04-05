Группа ученых из Университета Джорджа Мейсона, расположенного в американском штате Вирджиния, обучили нейросеть определять качество сна человека по его походке. Результаты научного исследования были опубликованы в журнале Sleep Science.

Повышенная тревожность, постоянные стрессы, плохие условия для сна, хронические болезни и нездоровый образ жизни негативно сказываются на качестве сна человека. При этом постоянный недосып приводит к ухудшению общего состояния здоровья, повышает риск развития диабета, ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний и психических расстройств.

«Результаты наших ретроспективных исследований подтверждают, что у людей с плохим сном могут наблюдаться очень незначительные изменения в походке, обычно связанные с трудностями в начале и поддержании скорости ходьбы», – сообщают автор исследования.

Всего в эксперименте приняло участие 123 человека в возрасте от 18 до 36 лет. Каждый подопытный в течение суток носил на себе набор датчиков, фиксирующих особенности его походки. Оказалось, что особое значение в определении качества сна имеет первый шаг. В итоге точность прогнозирования вероятных проблем со сном человека с помощью ИИ составила 62%.