Российские силы продолжают громит оборонительные линии, на которых враг попытался закрепиться после бегства из Авдеевки. На прошлой неделе российские штурмовики освободили Тоненькое. 1 апреля завершают освобождение Водяного. На очереди – Бердычи.

Об освобождении Водяного и водружении над поселком российского триколора пишет АиФ со ссылкой на тг-канал WarGonzo военкора Семена Пегова. Бегущие из Водяного подразделения ВСУ бросают не только тела убитых побратимов, но не забирают даже раненых. Всех их киевский режим предпочитает занести в списки без вести пропавших, чтобы не платить родне «гробовые», говорится в публикации. Раненые солдаты ВСУ сдаются в плен, чтобы выжить и получить медпомощь.

Военный эксперт А. Ивановский считает, что Генштаб ВСУ намеренно кладет на линии Водяное-Бердычи солдат и офицеров, чтобы задержать продвижение ВС РФ. Противник надеется подготовить оборонительные рубежи на Карловском водохранилище. По словам эксперта, российская армия работает как дзюдоист. Она «растягивает» вражескую оборону, не позволяя противнику сосредоточить силы на важных участках.