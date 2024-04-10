В последний раз из проекта «Новая Фабрика звезд» ушел участник Никита Уфимцев. Он попал в номинацию и получил наименьшее количество голосов. Теперь конкурсантов музыкального шоу ожидает новая номинация.

Прошедший концерт, на котором выступило множество звезд 90-х вместе с «фабрикантами» помог по-другому взглянуть на популярные хиты Виктора Салтыкова, Иванушек International и прочих исполнителей.

И хотя отчетный концерт принес участникам проекта преимущественно положительные отзывы, по правилам шоу должна состояться очередная номинация. Сергей Шнуров решил номинировать Марию Гордееву. Однако затем он спросил у конкурсантки, есть ли ей где жить. Получив отрицательный ответ Шнуров обратился ко всем участникам: «Ребята, вы при голосовании учтите, что Машке негде жить!».

А вот участники проекта, звездным тренером которых является Сергей Жуков, уже все по очереди побывали в номинации. На этот раз певец решил номинировать Полину Быковскую, которую многие считают основным лидером нынешнего сезона.