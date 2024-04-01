В одной из школ Китая учитель в течение нескольких лет переносил ученика с редким заболеванием из учебного класса домой, помогая ему справится с приступами нарколепсии. Об этом в своем материале пишет китайское издание South China Morning Post (SCMP).

Учитель средней школы из провинциального города Чунцин по имени Сюй Лунцзюнь заметил, что один из учеников его класса очень часто засыпает во время уроков. Сначала учитель пытался будить мальчика по имени Иньюань, используя брызги холодной воды. Однако данная тактика оказалась безуспешной, мальчик продолжал крепко спать.

Оказалось, что мальчик болен нарколепсией, одним из признаков которой являются внезапные приступы сонливости, сопровождающиеся снижением тонуса мышц. После определения точного диагноза учитель решил помочь своему ученику справится с редкой болезнью и каждый раз, когда Иньюань засыпал во время уроков, он отвозил его домой к бабушке и дедушке. Со временем частота приступов начала спадать, и родители мальчика надеются, что по мере взросления заболевание пропадет полностью.