В Китае большая часть населения проживает в зоне опасного проседания грунта. Примерно 45% крупных китайских мегаполисов, где проживает около 128 миллионов граждан, находится в зоне риска. Об этом в своем материале сообщает журнал Science со ссылкой на исследование группы ученых из Вирджинского политехнического института и Университета Восточной Англии.

Анализ спутниковых снимков 82 китайских мегаполисов показал, что 45% из них расположены в районах, где были отмечены опасные явления по осадке грунта. Ученые отмечают, что уже к 2120 году количество городов, расположенных ниже уровня моря в Китае, может утроится. В зоне риска может оказаться от 55 до 128 миллионов китайцев.

Население Пекина, Тяньцзиня и Шанхая должно быть готово к негативным последствиям, связанным с проседанием грунта, что может в будущем стать причиной затопления существенных территорий. Например, территория города Шанхай за последние сто лет просела на 3 метра.