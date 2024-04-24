Выявленная в ходе исследований ученых петля обратной связи, усиливающая процесс таяния ледников Антарктиды, способствует опасному повышению уровня мирового океана. Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Science Advances.

Ученым удалось выяснить, что под шельфовыми ледниками Западно-Антарктического ледникового щита течет циркумполярная глубинная вода, температура которой на 4 градуса выше температуры замерзания. Таким образом, ледники начинают таять снизу, что способствует в море больших объемов льда с суши.

Новое исследование ученых показало, что из-за ускоренного таяния ледников образуется большой объем пресной воды, усиливающий подводные течения в разы. Анализ данных показывает наличие положительной обратной связи между таянием ледников и ускорением подводных течений. Процесс уже негативно влияет на стабильность Западно-Антарктического ледникового щита.