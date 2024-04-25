Ядерные объекты НАТО в случае появления в Польше станут легитимной целью для ВС РФ. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Все те политики, которые сейчас по собственным причинам упоенно обсуждают в Польше и за ее пределами такую схему, должны понять: сдвиги в этом направлении безопасности Польше не добавят, а уж соответствующие объекты точно станут целью. И в нашем военном планировании они будут на переднем плане», — пояснил замминистра иностранных дел.

Он также добавил, что приближение ядерных объектов Альянса вплотную к российским рубежам представляют для РФ серьезную угрозу, поэтому она сделает все возможное для их ликвидации.

Напомним, Минобороны Польши ранее выразило готовность депортировать на родину всех военнообязанных украинцев.