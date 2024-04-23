Музыкальный критик Павел Рудченко высказал мнение, что Макс Фадеев немного лукавит с заявлениями о новой исполнительнице в проекте «Глюкоза». Он уверен, что недавно представленную композицию «Мыши» исполняет все та же Наталья Чистякова-Ионова.

Рудченко заявил, что вокал «новой» певицы невозможно отличить от Ионовой, которая пела в проекте в начале нулевых годов. Он не сомневается, что полет именно она.

Также критик отметил появление этнических ноток в музыке и словах, подчеркивающих переход к патриотической лирике.

По мнению Рудченко, обновленный проект «Глюкоза» более современен, но звучание композиции все равно слишком старомодно. Поэтому вряд ли в области патриотической лирики он сможет конкурировать с песнями Ярослава Дронова (творческий псевдоним Shaman).