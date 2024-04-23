Военнослужащие ВС РФ с позывными «Ахма» и «Шуя» вместе с еще четырьмя своими боевыми товарищами смогли остановить прорыв целого взвода ВСУ, оказавшись практически в окружении на Купянском направлении. Об этом российские бойцы рассказали в беседе с корреспондентом RT Александром Симоновым.

По словам российского добровольца с позывным «Ахма», его группа прибыла на новые позиции на линии боевого соприкосновения и начала окапываться, когда один из солдат не заметил приближение противника. Российские бойцы приняли решение занять круговую оборону и подпустить противника немного ближе.

«Вспыхнул бой, противник начал отступать, а мы продолжали держать огонь. Длительность боя составила около полутора часов», – заявил российский боец.

Во время стрелкового боя можно было услышать, как противник переговаривается друг с другом. Российский доброволец отметил, что смог услышать польскую речь. Им удалось остановить прорыв противника на своем участке фронта, однако во время перемещения из одного окопа в другой российский боец получил осколочное ранение. Впоследствии его эвакуировали в тыл, где он проходит лечение.