Возлюбленная звезды американских боевиков Джейсона Стетхэма, супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли опубликовала в соцсетях снимок со своей недавней фотосессии. Знаменитость позировала перед камерой в купальнике.

На снимке экс-«ангел» Victoria’s Secret позирует в черном купальнике-монокини с белой отделкой лифа с глубоким V-образным вырезом. 37-летняя знаменитость зачесала свои длинные волосы назад. Роузи позировала сидя на тахте в SPA-комплексе. Модель закрыла глаза, опираясь головой и плечом о стену.

Роузи Хантингтон-Уайтли с 2010 года состоит в фактическом браке с голливудским актером Джейсоном Стетхэмом. В 2016 году пара объявила о своей помолвке, однако свадьбу до сих пор не сыграли. В 2017 году у пары родился сын Джек. А в феврале 2022 года Роузи родила второго ребенка – дочь Изабелла Джеймс.

На минувшей неделе Роузи Хантингтон-Уайтли отпраздновала свое 37-летие. Модель была замечена папарацци во время похода в закрытый клуб с друзьями.