Российские системы ПВО способы поражать воздушные цели даже если находятся на ремонте. Об одном из таких эпизодов рассказали специалисты НИИ радиотехники из Нижнего Новгорода, которые восстанавливают работоспособность зенитно-ракетных комплексов непосредственно на месте их боевой работы.

Инженеры-наладчики не участвуют в боях, однако им приходится часто бывать в зоне специальной военной операции. Они понимают, что работоспособность систем ПВО является весьма важной задачей, поэтому выполняют ее, не жалуясь на частые командировки.

В честь Дня противовоздушной обороны России, который отмечался 14 апреля, специалисты рассказали, как осуществляли ремонт зенитно-ракетного комплекса.

Они занимались обслуживанием неисправного модуля, когда внезапно прямо над ними раздался мощный хлопок. Инженеры не поняли, что произошло, и решили уточнить информацию у оператора. А то сообщил, что комплекс обнаружил цель, получил ее координаты и четко по ней отработал.

Инженеры также рассказали, что иногда приходится делать ремонт, проявляя изобретательность и смекалку. К примеру, на один из комплексов пришлось адаптировать танковое устройство для зарядки аккумуляторов, так как «родной» блоки питания после попадания кассетного боеприпаса перестал работать и восстановлению не подлежал. А заменить его было нечем.