В Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ сообщили о появлении в магазине приложений App Store фальшивых программ крупных российских банков «Тинькофф» и ВТБ.

Сообщается, что эти приложения используют фирменную символику финансовых учреждений. Кроме того, им накрутили оценки, чтобы привлечь внимание большего количества пользователей. Однако это фейки, созданные для кражи личной информации.

В МВД предостерегли россиян от скачивания этих приложений. Также представители правоохранительных органов призывают не вводить личные данные в программах, так как это фишинговый софт.

Ранее сообщалось, что при потере или краже телефона лучше сразу обратиться к оператору, чтобы заблокировать сим-карту.