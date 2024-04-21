Противостояние на Украине отметилось модернизацией привычных видов вооружений и появлением совершенно новых, пишет РИА Новости.

Так, под Красногоровкой недавно появился танк, со всех сторон обшитый металлическими листами, который в шутку прозвали «царь-мангалом». Украинские военные даже выкладывали видео с веселой музыкой, однако когда боевая машина успешно доставила штурмовую группу к месту назначения, выдержав несколько попаданий кассетных боеприпасов, им почему-то стало не до смеха и веселья.

Можно напомнить, как раньше ВСУ смеялись над решетками, наваренными на танки для защиты от БПЛА. Сейчас они уже не смеются, а сами защищают свою технику подобным образом.

Кроме того, в конфликте засветилось огромное количество беспилотных аппаратов всех видов. Причем Россия и тут продемонстрировала новшество – наземные дроны, которые шли на штурм позиций ВСУ.

«Они обеспечили подавление позиций противника с помощью установленных модулей АГС-17, выпустив несколько сотен гранат. В ходе боевого применения показали хорошие результаты. Смогли работать даже в тех условиях, где были бы неизбежны потери личного состава и дорогостоящей техники», – рассказал военный эксперт Борис Рожин.

Наземный роботехнический комплекс «Курьер» может использоваться не только с гранатометами, но и с компактными станциями РЭБ, пулеметами, любы другие оборудованием или вооружением.