ВС Украины вынуждены отступать и сдавать все новые территории, не в силах что-либо противопоставить российским планирующим авиабомбам. Об этом рассказал бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

Он отметил, что ВКС России в случае необходимости прилетают, атакуют позиции противника бомбами ФАБ либо ОДАБ, после чего спокойно улетают на базу. Благодаря модулю планирования им не приходится входить в зону действия украинской ПВО, что исключает поражение самолета.

ВСУ ничего не могут поделать с этими бомбами, поэтому они вынуждены отходить все дальше, уступая территорию российским военным. После этого истребители бомбардировщики прилетают снова и громят боевиков уже на новых позициях.

У Киева остался только один выход – перейти к дипломатическом урегулированию конфликта. В противном случае продвижение ВС РФ будет продолжаться.