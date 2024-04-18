Известная американская певица барбадосского происхождения Рианна решила кардинально сменить имидж. Снимки артистки в новом образе опубликовало издание People.

36-летняя знаменитость появилась 17 апреля на мероприятии Fenty x Puma в Лондоне в непривычном для поклонников образе. Рианна перекрасилась в карамельный блонд и сделала челку.

Артистка выбрала для выхода темно-коричневый комбинезон, объемное пальто и кроссовки в тон к наряду. Свой образ селебрити дополнила несколькими золотыми цепями и солнцезащитными очками. Рианна сделала макияж с акцентом на губы, накрасив их ярко-красной помадой.

Ранее Рианна рассказала, что после рождения второго ребенка недовольна своей внешностью. По ее словам, ей больше не нравится форма ее груди, поэтому она задумывается о подтяжке. Однако певица отметила, что хочет именно вернуть свою былую форму, а не силиконовые импланты. Но все же, она очень боится хирургических вмешательств, поэтому не уверена, сможет ли решиться на такой шаг, или нет.