Известный российский шоумен и телеведущий Иван Ургант сыграл главную роль в фильме «Во сне ты горько плакал» Николая Солодникова. Режиссер Александр Сокуров в беседе с корреспондентом портала NEWS.RU назвал Урганта свободным и раскованным человеком, но отказался оценить его актерское мастерство.

«Урганта не знаю совсем. Один раз его видел на общественном мероприятии в Москве. Человек он явно свободный, раскованный», – заявил Сокуров.

По его словам, в современно российском обществе очень много раскованных и свободных людей, однако он не может оценить актерский талант Ивана Урганта поскольку не видел художественных картин с его участием.

Напомним, что в Москве состоялся премьерный показ картины Николая Солодникова «Во сне ты горько плакал», где главную роль сыграл Иван Ургант. Показ прошел в закрытом формате, однако первые зрители оставили положительные отзывы о фильме. При этом режиссер Александр Сокуров обвинил автора фильма в заимствовании названия для своей картины у одноименного рассказа Юрия Казакова.