Автор нового фильма с Иваном Ургантом в главной роли «Во сне ты горько плакал» Николай Солодников позаимствовал название для своей картины у одноименного рассказа Юрия Казакова, однако забыл сослаться на оригинальное произведение. Об этом в беседе с корреспондентом NEWS.RU заявил режиссер Александр Сокуров.

«Когда-то именно я рекомендовал Николаю прочесть этот рассказ Юрия Казакова «Во сне ты горько плакал». Но фильм не по произведению Казакова», – заявил Сокуров.

По мнению режиссера, Николая Солодников неправомерно использовал название одноименного рассказа в качестве названия для своего фильма. Данное решение автора картины «Во сне ты горько плакал» режиссер назвал «этически неправильным».

«По сути, название украдено у писателя, это не экранизация», – подчеркнул Сокуров.

Режиссер также признался, что не знаком лично с Иваном Ургантом, сыгравшим главную роль в новом фильме. По его словам, он всего один раз встречался с Ургантом на одном из публичных мероприятий и сделал вывод, что он является очень раскованным и свободным человеком. Однако об актерском таланте Урганта Сокуров сказать ничего не может, поскольку еще не видел картины.