Алла Пугачева пообщалась с музыкальным критиком Артемием Троицким (признан физическим лицом, исполняющим функции иностранного агента в России) и впервые прокомментировала возможное присвоение ей статуса иноагента.

По словам сбежавшей из России певицы, ей таким образом «пишут потрясающую биографию». А каких-либо санкций она не боится.

«А захотят отобрать нажитое — это пофиг. Меня история завораживает, а не вещички», — заявила Пугачева.

Троицкий также отметил, что что Примадонна вряд ли уже когда-нибудь появится на сцене. Но новые песни она записывать продолжит.

Продюсер Илья Саглиани ранее предположил, что в начале лета Пугачева на некоторое время приедет в Россию. Она намеревается переоформить на себя замок в подмосковной деревне Грязи, чтобы его не конфисковали у признанного агентом Максима Галкина.