В Сети появились снимки Аллы Пугачевой и ее мужа Максима Галкина (признан иностранным агентом в РФ) во время неспешной прогулки на Кипре.

Очевидцы заметили знаменитую пару на Кипре. Супруги медленно прогуливались по улице, держась за руки. Алла Борисовна была одета в костюм свободного кроя в мелкий горошек и практичные лоферы, а юморист предпочел черные кроссовки, бежевые шорты и белую футболку.

Многие поклонники отметили, что Пугачева даже со спины выглядит неухоженно. Артистка отказалась от парика и вышла на прогулку со своими волосами, которые не были уложены. Певица ранее рассказывала, что проблема с волосами у нее произошла из-за радиации. По ее словам, она посетила Чернобыль спустя пять месяцев после аварии. Она и подумать не могла, что ее волосы подвергнутся такому разрушительному влиянию. С тех пор, на всех официальных мероприятиях Пугачева стала появляться в париках.

Напомним, что Пугачева и Галкин вместе со своими детьми выехали из России после начала СВО на Украине. Они сначала переселились в Израиль, однако после обострения палестино-израильского конфликта поселились на Кипре, в Лимасоле.