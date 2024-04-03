Болезнь Альцгеймера способна поражать не только пенсионеров, но и людей абсолютно любого возраста. Это страшное заболевание, в ходе которого человек утрачивает когнитивные функции.

Все начинается с потери памяти и проблем с концентрацией внимания, рассказала психиатр Наталья Тулбаева. Затем болезнь продолжает развиваться, она убивает клетки головного мозга, из-за чего человек может разучиться читать, писать, ходить, утратить все ключевые навыки.

Методов лечения деменции сегодня не существует, но есть возможность существенно замедлить ее развитие. Для этого ни в коем случае нельзя прекращать мозговую деятельность. Напротив, имеет смысл загрузить мозг по полной программе – взяться за изучение иностранного языка, освоить какие-то новые практики.

Кроме того, нужно заниматься ходьбой как минимум трижды в неделю по полчаса, полноценно спать и питаться, избегать стрессов и не допускать нехватки витаминов.