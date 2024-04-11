На последнем своем концерте оперный певец Евгений Кунгуров выглядел очень уставшим, сильно нервничал и никак не мог собраться, рассказал музыкальный продюсер Сергей Дворцов. Он отметил, что перед выступлением исполнительно также жаловался на ухудшившееся состояние.

Он никак на мог сосредоточиться на репетициях, казалось, он переживает серьезную личную драму.

«После репетиции я зашел к нему в гримерную, чтобы узнать, все ли в порядке. Он сказал, что просто не очень хорошо себя чувствует, что заболел», — рассказал промоутер.

Напомним, позже Кунгуров был найден мертвым неподалеку от собственного дома на улице Зоологической, по предварительным данным, он добровольно свет счеты с жизнью. При этом родственники певца намереваются обратиться в полицию для проведения проверки врачей, к которым он обращался перед смертью.