На последней репетиции скончавшийся оперный певец Евгений Кунгуров долго не мог собраться, сообщил промоутер Сергей Дворцов.

В беседе с NEWS.ru Дворцов рассказал о состоянии певца незадолго до смерти. По словам промоутера, Кунгуров никак не мог собраться на репетиции перед концертом, который оказался для него последним. Он спотыкался и останавливался снова и снова «на пустом месте», сообщил Дворцов.

Промоутер после репетиции намерено зашел в гримерку Кунгурова и спросил у артиста, всё ли нормально. Казалось, что он сильно устал, переживает из-за каких-то личных неурядиц. На вопрос о здоровье Кунгуров ответил, что «просто немного приболел», и признался, что чувствует себя не слишком хорошо.

Ранее стало известно, что оперного певца и звезду «Голоса» Евгения Кунгурова обнаружили мертвым в его столичной квартире на Зоологической. Его супруга сообщила, что Евгений признавался ей в намерениях свести счеты с жизнью. Правоохранители рассказали, что два года артист принимал антидепрессанты и посещал психиатра.