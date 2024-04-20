Недавно американские ученые заявили о получении реальных доказательств существования человеческой души. Специалисты представили концепцию, согласно которой наше сознание способно существовать вне тела. По их словам, оно как бы вытекает из неких микроскопических «трубочек», существующих в клетках нашего головного мозга. В случае клинической смерти человека, сознание вновь способно вернуться в тело.

Создатели данной концепции – доктор Стюарт Хамерофф, профессор Университета Аризоны и его коллега физик Роджер Пенроуз назвали эту теорию Orchestrated Objective Reduction. Однако в научном сообществе их выводы были подвергнуты жесткой критике.

Доктор физико-математических наук, профессор РАН Сергей Богачев прокомментировал вышеупомянутую концепцию. По словам физика, теория о существовании души, представленная американскими учеными, представляет собой просто «набор букв». Теория должна иметь четкую структуру, ее можно опробовать и проверить. А заявление американских ученых никак нельзя назвать «теорией».

Богачев отметил, что с точки зрения физики нельзя доказать существование души, ведь она не является материальной. А физика – это наука, изучающая материальный мир.

«Любой ученый скажет, что невозможно описать духовный мир физическими законами», – отметил Богачев, добавив, что не отрицает существования души.

По словам Богачева, люди еще не могут найти объективные доказательства существования души, хотя не отрицает, что в будущем это может стать возможным.