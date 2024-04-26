В том всплеске совершенно новых звуков и инноваций, который появился в музыке в 90-х годах прошлого столетия, одним из наиболее заметных явлений стала композиция Poison (18+) группы Prodigy. Она мгновенно оказалась на верхушках всех хит-парадов, а также фактически сотворила культурную революцию.

Композиция стала частью альбома Music for the Jilted Generation, который поклонники считают наивысшим достижением Prodigy. Песня выделялась агрессивными басами, жесткое ее звучание нашло продолжение практически во всем творчестве музыкального коллектива.

Кроме того, группа сумела эффектно дополнить музыкальный ряд психоделическим клипом, который позволил сделать из композиции уникальных для тех лет арт-проект.

Песня Poison стала не только вершиной творчества Prodigy, она вдохновила множество других композиторов и исполнителей. Можно утверждать, что заложенные ею основы до сих пор используются музыкантами для создания оригинальных композиций и продвигают инновационные решения в музыке.