Известный российский актер Павел Прилучный, несмотря на скандальный развод с актрисой Агатой Муцениеце, поддерживает хорошие отношения со своими старшими детьми. На днях в социальной сети знаменитость опубликовал забавную видеозапись, на которой он запечатлен со своей второй супругой Зепюр Брутян и дочерью от Агаты Муцениеце, Мией.

Звезда сериала «Мажор» записал видео с забавным видеоэффектом. На кадрах можно увидеть, как семейство балуется с «видеопальцами», играющими на их губах. По итогу получилось смешное карикатурное видео.

Несмотря на недавний суд с Агатой Муцениеце по поводу уплаты внушительных алиментов, Прилучный не выглядит хмурым или расстроенным. Все его снимки и видеозаписи кричат об обратном – артист счастлив в новом браке и веселится вместе со своими детьми.

Павел Прилучный и Агата Муцениеце, у которых в браке родилось двое детей – сын Тимофей и дочь Мия, развелись в 2020 году. Уже через два года Прилучный женился на молодой актрисе Зепюр Брутян, а в 2023 году у них родился сын Микаэль.