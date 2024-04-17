Прославившийся после роли «Кощея» в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» актер Никита Кологривый пообещал больше не устраивать драк и не кусать официанток в барах после выхода из СИЗО, где он провел семь суток. Актер пообещал устраивать дебоши только на экране, снимаясь в различных кинопроектах. Слова актера приводит издание StarHit.

По словам артиста, у него было много свободного времени во время пребывания в СИЗО, чтобы хорошо подумать. Никита Кологривый признался, что принял решение хулиганить только в кино, а в реальной жизни будет стараться вести себя достойно.

Актер заявил, что скоро на большие экраны выйдет фильм под названием «Кореша», в котором он сыграл одну из главных ролей. Поэтому поклонники творчества Никиты Кологривого смогут вскоре оценить его новую работу. При этом актер обратился к своей аудитории с призывом не повторять его ошибок в реальной жизни, а давать волю эмоциям Кологривый предлагает всем в творческом пространстве.