Уволенный со скандалом из шоу «За гранью» Сергей Соседов вновь возвращается на телеканал НТВ. Он будет одним из участников жюри шоу «ВИА Суперстар!».

Помимо Соседова, в жюри также вошли телеведущая Лера Кудрявцева, Наташа Королева и Стас Пьеха. Напомним, в новом шоу будут соревноваться не одиночные исполнители, а музыкальные коллективы.

Соседов считает, что оценивать группы будет сложной задачей, так как в любом музыкальном коллективе имеется внутренняя конкуренция. Также проблемой может стать отсутствие единства.

Лера Кудрявцева именно единство выделила в качестве одного из главных факторов оценки, отметив, что коллективное исполнение композиций имеет решающее значение в их успехе.