Актриса Саша Бортич опять ответила хейтерам, которые в очередной раз обвинили ее в отсутствии таланта. Новая волна хейта обрушилась на актрису после ее беседы о музыке, театре, фильмах с ведущим Kuji Podcast.

Саша сообщила, что у нее давно иммунитет на неприятные комментарии. Но актрисе стало обидно, потому что она на подкасте расслабилась, была собой. Во время беседы была создана очень теплая и уютная атмосфера, сообщила Бортич.

После такой душевной беседы она открыла комментарии и прочитала о своей бесталанности, о том, что она абсолютно неинтересный человек. Читать такое, по словам актрисы, «было странно». Бортич напомнила, что имеет право высказывать мнение, но реакция слушателей была пропитана ненавистью.

Ранее Бортич резко раскритиковал Никита Кологривый. Он заявил, что актер должен получить профессиональное образование, а не пользоваться «мордашкой» или связями для получения ролей.