Во всем мире не найдется столько комплексов ПВО, сколько необходимо для закрытия всего воздушного пространства над Украиной. Об этом заявил бывший полковник СБУ Олег Стариков.

Он также отметил, что Запад неохотно делится с Украиной имеющимися в его распоряжении средствами противовоздушной обороны. Он сам себя пугает гипотетическим «нападением России» на Европу и поэтому придерживает эти системы для самозащиты. Однако если бы страны Запада все же отдали Киеву все ЗРК, их все равно бы не хватило.

«Такого количества средств, которые необходимы для защиты всей территории Украины системами ПВО, ракет для ПВО в мире просто нет», – заявил Стариков.

Напомним, ВС РФ регулярно атакует тыловые объекты военной, промышленной и энергетической инфраструктуры Украины. Для этой цели применяются дроны-камикадзе, крылатые и баллистические ракеты. Украинская ПВО, усиленная современными западными комплексами, не в состоянии справляться с отражением этих атак.