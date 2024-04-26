Прорыв обороны ВСУ в районе населенного пункта Очеретино вызвал у Киева такую панику, что он бросил в бой 100-ю механизированную бригаду, которая является наиболее неподготовленным подразделением ВСУ. Все дело в том, что другие бригады, в том числе и 115-я механизированная, банально сбежали, осознав бессмысленность сопротивления натиску российских войск.

Военный эксперт Михаил Ходаренок прокомментировал ситуацию в Очеретино. Он отметил, что паника была вызвана появлением в населенном пункте 30-й мотострелковой бригады и других российских подразделений. Сейчас Киев, а вместе с ним из западные эксперты вроде Дэвида Экса из Forbes пытаются представить ситуацию в ином свете.

Они пишут, что ВСУ удерживают огневой контроль над южной частью села, а также занимают его западные окраины. Но, по мнению эксперта, Киев лукавит и может запутать сам себя подобными формулировками.

Forbes при этом отмечает, что у России неподалеку от Очеретино имеется в резерве 90-я танковая дивизия. И если она будет задействована, то ВС РФ сумеют добиться прорыва оперативного масштаба. Надежды Киева сейчас устремлены только к поставкам западного оружия, так как без него удерживать населенные пункты становится все сложнее.