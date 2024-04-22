Натовское военное руководство продолжает паниковать после использования Россией гиперзвуковых ракет «Циркон» и «Кинжал», рассказал военный эксперт Сергей Хатылев.

Он отметил, что уже после первого пуска ракеты «Кинжал», мгновенно преодолевшей огромное расстояние, скептические ухмылки сами по себе исчезли с лиц западных политиков. Это была настоящая пощечина Североатлантическому альянсу, написало тогда китайское издание Sina.

«Циркон», который за 2 минуты долетел до Киева, внушил в натовских чиновников настоящий ужас. Ракета легко обошла западные средства ПВО и успешно поразила цель.

Хатылев отметил, что Киев, владеющий самыми современными средствами ПВО западного образца, не смог сбить даже ни одной ракеты «Оникс». Они точно поразили все цели, продемонстрировав высочайшие боевые характеристики.