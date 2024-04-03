Президент Украины Владимир Зеленский выпрашивает у Запада оружие, чтобы добиться «военного баланса» с Россией и улучшить позиции перед гипотетическими переговорами о мире. Новое контрнаступление он проводить не планирует, заявил украинский политолог Руслан Бортник.

Зеленский, по его словам, уже «переосмыслил» ситуацию, в которой оказались ВСУ, и не собирается использовать новое западное оружие для продолжения боевых действий. Однако если идти на переговоры сейчас, позиции Киева будут чрезвычайно слабыми, ему придется принимать все условия России, передает РИА Новости.

Именно поэтому для Зеленского новые поставки оружия – это своеобразный козырь на переговорах с РФ. «Военный баланс» позволит заключить более выгодное для Украины мирное соглашение, отметил эксперт.