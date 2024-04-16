Российский политолог М. Бардин считает, что визит немецкого канцлера О. Шольца в Китай оказался полнейшим провалом. И эта неудача была «запрограммирована» с самого начала, сказал специалист в беседе с МК.

Отношение Пекина к немецкому канцлеру, который следует указаниям Вашингтона, было продемонстрировано еще в аэропорту, считает Бардин. Шольца «торжественно» встретил заммэра Чунциня.

Шольца отправили в Китай с расчетом, что ему удастся оказать давление на Пекин. Но на этот раз Китай оказался непреклонен, к тому же он не был в восторге, что Запад выдвигает ультиматумы.

По итогам визита немецкого канцлера Си Цзиньпин призвал завершать конфликт на Украине. Однако Запада заинтересован продолжать обострение ситуации, поэтому по сути приезд Шольца в Китай оказался «визитом взаимного отвержения, подытожил Бардин.