Украине придется мобилизовать все население страны, чтобы рассчитывать на победу в противостоянии с Россией. Об этом в издании Politico написал обозреватель Джейми Деттмер.

Он отметил, что в такой экзистенциальной борьбе, которая ведется Киевом, невозможно надеяться на успех, не призывая все население. Украинцы же особо не демонстрируют энтузиазма, многие из них не хотят воевать и открыто выступают против нового закона о мобилизации.

Кроме того, Запад слишком тянет с военной помощью Киева, что негативно влияет на моральный дух бойцов ВСУ и на граждан страны. Мрачные настроения в окопах ВСУ не приведут ни к чему хорошему, уверен Деттмер.

Также он предрек поражение Украины и ее исчезновение с карты мира в том случае, если текущая ситуация не изменится в кратчайшие сроки.