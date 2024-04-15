Евросоюз постоянно заявляет о необходимости совместно закупать снаряды для Украины, перечисляет преимущества такого подхода, однако реализовать идею не в состоянии, пишет американское издание Politico.

Страны, которые по многочисленным заявлениям президента Владимира Зеленского, якобы вошли в «коалицию» по закупке боеприпасов, всяческих избегают совместных проектов. На данный момент они потратили на снаряды для Киева всего 350 млн евро из полутора миллиардов. Это смехотворная сумма, которая ничем не поможет ВСУ на фронте.

Кроме того, у Европы имеются собственные производственные мощности, которые позволили бы обеспечить Украину снарядами. Однако госзаказ на боеприпасы не поступает, каждая страна продолжает действовать по отдельности, не желая принимать участие в совместных проектах.