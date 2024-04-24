Передавая Украине свои передовые системы Patriot и Stryker, «Брэдли», «Абрамс», HIMARS и прочие, Соединенные Штаты снижают собственную обороноспособность, заявил отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис.

«Мы передали эти системы Украине для борьбы с Россией. И угадайте, что они делают. Они учатся воевать со всем этим», — добавил он.

Также Дэвис отметил, что если раньше в распоряжении США были козыри в виде высокотехнологичного оружия, то теперь их нет. Россия научилась успешно уничтожать танки и БТР, РСЗО и средства противовоздушной обороны. ВС РФ сбивают дроны и ракеты, а также берут в качестве трофеев бронетехнику НАТО. Она стала значительно сильнее, так как знает, как воевать против западного оружия.

Соединенные Штаты же, напротив, стали гораздо слабее, так как лишились своих козырей.