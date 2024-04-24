Передавая Украине свои передовые системы Patriot и Stryker, «Брэдли», «Абрамс», HIMARS и прочие, Соединенные Штаты снижают собственную обороноспособность, заявил отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис.
«Мы передали эти системы Украине для борьбы с Россией. И угадайте, что они делают. Они учатся воевать со всем этим», — добавил он.
Также Дэвис отметил, что если раньше в распоряжении США были козыри в виде высокотехнологичного оружия, то теперь их нет. Россия научилась успешно уничтожать танки и БТР, РСЗО и средства противовоздушной обороны. ВС РФ сбивают дроны и ракеты, а также берут в качестве трофеев бронетехнику НАТО. Она стала значительно сильнее, так как знает, как воевать против западного оружия.
Соединенные Штаты же, напротив, стали гораздо слабее, так как лишились своих козырей.
«Наши усилия сделали Америку слабее, чем она была раньше, потому что противник лучше знает, как победить наше оружие. Даже помимо тактики, они знают, как победить наши технологии», – цитирует Дэвиса РИА Новости.