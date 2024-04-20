Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев опубликовал в своем Телеграм-канале уточненные данные о результате российской ракетной атаки по Южному в Одесской области. Главной целью атаки были складские помещения, расположенные на территории Одесского припортового завода.

«Вчера писал, что было попадание в портовую структуру города Юный, который находится на границе с Николаевской областью. Поступили дополнительные данные: одна из пораженных целей – ангар с водными беспилотниками, которые готовили к атаке в ближайшие дни на Крым», – сообщил Лебедев.

По его словам, в результате ракетного удара со стороны ВС РФ на территории Одесского припортового завода начался сильный пожар. Густой черный дым был виден местным жителям. Причем местных пожарных не пускали на территорию завода для тушения пожара, а ждали специальную бригаду пожарных-военнослужащих ВСУ.

Также Сергей Лебедев сообщил о мощном взрывы, который слышали жители города Харьков. По их словам, эпицентр взрыва был расположен в восточном, северо-восточном направлении от города.