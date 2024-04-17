В районе населенного пункта Карловка в Донбассе российские военные уничтожили очередной украинский танк. При этом в боевой машине был ликвидирован командир Павел Ивченко с позывным «Пальма».

Ранее также сообщалось об уничтожении танка ВСУ у населенного пункта Богдановка. По вражеской технике ударили бойцы 200-бригады группировки ВС РФ «Юг». Для этой цели они задействовали противотанковые ракетные комплексы «Фагот».

ВС РФ уничтожают как старые советские, так и западные боевые машины, имеющиеся в распоряжении ВСУ. Удары по ним наносятся не только из артиллерии и ПТРК – немалая часть бронетехники уничтожена беспилотными аппаратами «Ланцет», «Пиранья» и прочими.

Российские беспилотники стали настоящей угрозой для ВСУ, они не дают противнику возможности использовать танки, САУ и другие машины.