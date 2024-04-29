«Мегамаркет» вместе с медиахолдингом Rambler&Co провели исследования и выяснили, какие операционные системы пользуются наибольшей популярностью у россиян.

Первое место вполне ожидаемо заняла ОС Android. Гаджеты на этой операционной системе предпочли 74 процента опрошенных. В пользу iOS проголосовали 18% участников исследования.

Еще 4% назвали предпочтительными для себя Windows Phone и другие ОС. Также четыре процента сообщили, что используют кнопочные гаджеты.

Среди критериев выбора устройства ключевым оказался объем памяти – 37% россиян первым делом обращают внимание именно на него. На второй позиции – производитель устройства (16%), а на третьей и четвертой – процессор (12%) и операционная система (8%). По 7 процентов опрошенных назвали основными критериями размер гаджета и качество встроенных камер.