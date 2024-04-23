В очередном выпуске «Маски» жури рассекретили Щенка, в костюме которого скрывался певец Денис Клявер. Сам он считает, что его подставил Кирилл Туриченко, который входит в состав жюри.

Клявер рассказал, что случайно столкнулся с коллегой перед полуфиналом и тот не мог не понять, что певец снимается в «Маске». Денис пытался как-то отвести от себя подозрения, но сделать этого не удалось.

«Он, как человек ответственный, «Маску» смотрит, уже успел проанализировать все вышедшие в эфир девять выпусков. И тут он видит меня и говорит: «А ты сегодня едешь на «Маску»?» Меня вообще сложно застать врасплох, но в этот раз что-то пошло не так, я начал жутко наигранно отвечать: «Да ты что, какая «Маска»!» — рассказал Денис.

Все представители жюри были уверены, что под маской Щенка скрывается Жан Милимеров, поэтому они не должны были рассекретить Клявера. Однако Туриченко во время случайной встречи все понял и поэтому певцу пришлось покинуть проект до финала. Сам он считает это «подставой», но изменить что-либо уже нельзя.