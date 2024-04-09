В американском штате Техас любой желающий может клонировать своего домашнего питомца, расставшись с крупной суммой денег. Данная процедура в США стоит от 50 тысяч долларов. Последние достижения российских и зарубежных генетиков в области клонирования животных обсудили журналисты НТВ в своем материале.

Чтобы успешно клонировать своего любимого питомца американская клиника просит заранее предоставить лабораторные образцы клеток животного. Однако в случае внезапной смерти питомца владелец может в течение пяти дней доставить его тело в клинику в Техасе для успешного клонирования. При этом американская клиника провела уже более тысячи успешных операций по клонированию домашних животных.

В России благодаря инновационной технологии Handmade Cloning на свет появилась корова по кличке Звездочка. Вес клонированного теленка составляет 110 килограмм, что превышает норму для данной породы в два раза. При этом генетический оригинал коровы Звездочки был рекордсменом по надоям молока. Поэтому на российской ферме решили сохранить сразу 60 эмбрионов коровы-рекордсменки, чтобы создать целой стадо с рекордными показателями надоя молока в случае успеха процедуры клонирования.