Верующие бойцы спецоперации обязательно молятся перед тем, как идти в атаку. И эта молитва не является заученным текстом. Это крик души, который творит чудеса, сказал российский патриарх Кирилл.

После литургии в Казанском храме в Лосиноостровской патриарх сказал, что в обыденной жизни верующие зачастую теряют способность обращаться к Богу так, как это делают бойцы на фронте. Они обращаются к Господу с дерзновением и силой, которые Бог точно слышит. Патриарх сказал, что он часто общается на передовой с бойцами и знает, как они молятся. «Мы с вами так не молимся», считает он.

Патриарх подчеркнул, что для воинов молитва не является заученным текстом. Она становится криком души – о помощи, здравии, возвращении живым. Такая молитва, убежден патриарх, творит чудеса.