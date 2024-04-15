Исполнительница народных песен Марина Девятова рассказала, что ее украинские родственники отказались от нее после начала СВО. До спецоперации отношения с ними складывались вполне нормально.

В интервью Вячеславу Манучарову народная артистка России сообщила, что это трагедия, когда близкие люди начинают считать врагами своих родственников.

«Они не общаются. Это трагедия. Это трагедия в каждой семье. Все. Мы враги для них. Мы зло. Можно же не в грубой форме, интеллигентно: «Спасибо большое. Больше мы вас не знаем». В этой ситуации мне жаль. Это же не просто отношения «пришли-поговорили». Это поколения, которые связывает история», – пояснила Девятова.

Также она сообщила, что ее племянник после срочной службы попал в зону проведения специальной военной операции и был тяжело ранен. Его лечили сперва в Гомеле, а затем в Санкт-Петербурге. Молодой человек выздоровел после контузии и хорошо держался во время лечения.