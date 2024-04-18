Концертный директор Александра Реввы О. Оркина рассказала о райдере артиста. Приехать на корпоратив к зарубежному заказчику Ревва готов за 10 млн рублей. К отечественному – за половину этой суммы.

В райдере Реввы много нюансов, приводят разъяснения Оркиной «Страсти». Он летает исключительно бизнес-классом в кресле у окна, требует трансфер и номер с максимальной шумоизоляцией в элитном отеле. Ему нужна гостиница со спа, спортзалом, гримерной, а также предоставление телохранителей.

К зарубежным заказчикам Ревва выезжает за 10 млн, выступить в России соглашается за половину цены – за 5 млн. Плюс доплата за стилиста в размере 20 000 рублей. Если стилист Реввы занят, то организатор должен найти специалиста, который делает укладку «обязательно на фен».

В меню артиста – минеральная вода, хороший кофе и чай, соевое молоко, имбирный сок, свежие овощи-фрукты, орехи-ягоды. «Вишенкой» на торте становится бутылка виски Macallan Fine Oak 18-летней выдержки. Если ее не будет – комика не ждите, предупредила Оркина.