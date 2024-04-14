Река Тиса, разделяющая Украину и Румынию, стала для граждан Украины символом спасения об бессмысленной бойни. Тысячи мужчин бросаются в воду, чтобы навсегда уплыть из родной страны, причем у многих так и не хватает сил добраться до другого берега.

Американское издание New York Times сообщило, что в Сети все чаще появляются кадры спасения украинцев из воды и извлечения уже мертвых тел из Тисы. Они призваны продемонстрировать, что бежать бесполезно, и отбить желание водным путем добраться до Румынии.

«Тот факт, что тысячи украинских мужчин предпочли рискнуть, чтобы не подвергаться опасностям в качестве солдат на восточном фронте, подчеркивает проблему, с которой сталкивается президент Зеленский, которому необходимо мобилизовать новые войска», – написали журналисты.

Также они отметили, что на Украине не осталось мотивированных солдат, готовых отдать жизнь за свою страну. Многие предпочитают умереть на границе вместе участия в боевых действиях.