Британские и американские ученые разработали новую концепцию Orchestrated Objective Reduction (Orch-OR), которая предполагает продолжение жизни души после смерти человека.

Авторами концепции являются физик Роджер Пенроуз и доктор Стюарт Хамерофф. Согласно их теории, «душа», то есть сознание человека возникает и в течение всей жизни развивается в «микротрубочках» (микротубулах), сокрытых в головном мозге. Когда тело и мыслительный орган умирают, оно распространяется по миру, тем самым открывая возможности для бессмертия.

Эта концепция сразу же стала объектом для критики в научных кругах. Ее критикует, в числе многих, и российский профессор Сергей Богачев, хотя он не считает нужным отрицать существование души.

Теорию американских и британских ученых он назвал «набором букв», не имеющих ничего общего с наукой. Также он, как и многие другие специалисты, считает, что авторы концепции слишком упростили объяснение понятия «души».