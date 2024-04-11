Американские ученые разработали новую модель, чтобы повысить эффективность диагностики и лечения болезни Альцгеймера. Она названа ADBC (Каскад биомаркеров болезни Альцгеймера).

Новую математическую модель создали на базе показателей больше 800 испытуемых, которые обладали разными когнитивными способностями. Модель учитывает персональные биомаркеры пациента, помогает диагностировать болезнь Альцгеймера, выявляет скорость прогрессирования. Важно, что модель с высокой точностью предсказывает биомаркеры, что помогает отсрочить наступление тяжелого недуга.

Создатели новой модели убеждены, что теперь смогут пересмотреть группы людей с тяжелой болезнью и составить новую классификацию. Они также получили возможность подбирать для каждого индивидуальное лечение, которое будет эффективнее типового.