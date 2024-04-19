Использование дипфейков в кино – это страшное преступление, считает режиссер Никита Михалков. Так он прокомментировал новую тенденцию в российском кинематографе по использованию дипфейков – персонажей, которых создает искусственный разум.

Президент Московского международного кинофестиваля убежден, что воссоздающие на экране образы известных личностей или актеров кинематографисты совершают «настоящее преступление. Его опасность оценить пока сложно, однако в плане нравственности дипфейки в кино можно сравнить с извержением вулкана или цунами.

Искусственный интеллект может заставить «компьютерный образ» говорить и делать то, что умерший актер или известный человек никогда при жизни не делал и не говорил. Таким образом разрушается его личность. Чтобы избежать непредсказуемых последствий, режиссер призвал запретить использование дипфейков на киноэкране.