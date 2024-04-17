Российский актер Никита Кологривый прославился не только своей ролью Кощея в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», но и своими громкими высказываниями. Во время своего недавнего интервью артист заявил, что смог бы лучше сыграть Вову Адидаса, чем это сделал Иван Янковский.

Как считает Кологривый, Иван Янковский получил главную роль в проекте из-за звездной фамилии. По его словам, в российском кинематографе есть множество других актеров, которые смогли бы лучше исполнить эту роль.

«Тот же Юра Борисов, я считаю, мог точнее сделать эту роль. Но, видимо, ему не предложили. И мне даже не предложили… Я даже не знал об этом», – заявил Кологривый.

Кроме того, Никита добавил, что не знает ни одного «динайстийного актера», обладающего таким же талантом, как его легендарный предок. Однако все же признал, что к таким личностям не относит Никиту Ефремова и Ивана Добронравова.

Ранее сообщалось, что Никита Кологривый рассекретил свой роман с Агатой Муцениеце.